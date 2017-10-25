Caner Erkin kaç maç ceza alacak

Süper Lig'in 9. haftası geride kalırken Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkleri açıkladı.

4 büyük kulübün yanı sıra Beşiktaş-Başakşehir maçında mücadelenin hakemi Mete Kalkavan'a küfrederken kameralara yakalanan Caner Erkin de PFDK'ya sevk edildi.

3 İLA 7 MAÇ ARASI CEZA ALACAK

Talimatın “Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme” başlıklı 41. maddesi ve “Sportmenliğe aykırı hakaret” başlıklı 36. maddesi kapsamında PFDK'ya sevk edilen Caner Erkin'in en az 3, en fazla 7 maç ceza alması bekleniyor.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN VOLKAN VE EMRE ÖRNEĞİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, Caner'in görüntüden sevk edilmesi üzerine Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun küfrederken kameralara yakalandığı görüntüleri sosyal medyada paylaşarak "Çifte santandart uyguluyorsunuz" diyerek TFF'ye isyan etti.