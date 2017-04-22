Caner Erkin kimdir?

4 Ekim 1988 yılında dünyaya gelen Caner Erkin aslen Edremit, Balıkesirlidir. Sol bek mevkinde forma giyen başarılı futbolcu Caner Erkin Beşiktaş forması giymektedir.

İNTER'DEN BEŞİKTAŞ'A GELDİ

2002 yılında Manisaspor alt yapısıyla futbol kariyerine başlayan Caner Erkin kariyeri boyunca birçok kulüpte forma giymiştir. Galasarayda, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynayan Caner Erkin ayrıca 93 kez milli takım forması giymiştir.

Bedelsiz olarak İnter'e tranfer olan ardından kadro dışı kalan Caner Erkin Beşiktaş'a satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak transfer olmuştur

CANER'İN FUTBOL KARİYERİ

2004 - 2007 yılları arasında Manisaspor takımında 43 maçta 4 gol atmıştır

2007 - 2009 yılları arasında CSKA Moskova takımında 33 maçta 1 gol atmıştır 2009 - 2010 yılları arasında Galatasaray takımında 20 maçta hiç gol atamamıştır 2010 - 2016 yılları arasında Fenerbahçe takımında 159 maçta 9 gol atmıştır

2016 yılında Inter takımında hiç forma şansı bulamamıştır