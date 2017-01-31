Caner Erkin: Mart ayında dönüyorum

Beşiktaş ve milli takımın başarılı sol beki Caner Erkin'den Beşiktaşlı taraftarlara sevindirici haber. Sezon başında Inter'den Beşiktaş'a transfer olan ve başarılı bir grafik sergileyen Caner Erkin'in Antalyaspor maçında aşill tendonu kopmuştu.
BEKLENENDEN ERKEN DÖNÜYOR
Atiker Konyaspor maçını Fikret Orman'la birlikte Vodafone Arena tribünlerinde takip eden Caner Erkin başkanla yaptığı sohbet sırasında müjdeli haberi verdi. Tedavi sürecinin gayet iyi gittiğini belirten Caner; "Mart'ta dönüyorum" dedi.