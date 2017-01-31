Ensonhaber.com'a dön

Caner Erkin: Mart ayında dönüyorum

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Antalyaspor ile oynadığı maçta aşil tendonu kopan Caner Erkin, yeşil sahalara dönmek için gün sayıyor.

Yorum Yap

Caner Erkin: Mart'ta dönüyorum

Beşiktaş ve milli takımın başarılı sol beki Caner Erkin'den Beşiktaşlı taraftarlara sevindirici haber. Sezon başında Inter'den Beşiktaş'a transfer olan ve başarılı bir grafik sergileyen Caner Erkin'in Antalyaspor maçında aşill tendonu kopmuştu.

BEKLENENDEN ERKEN DÖNÜYOR

Atiker Konyaspor maçını Fikret Orman'la birlikte Vodafone Arena tribünlerinde takip eden Caner Erkin başkanla yaptığı sohbet sırasında müjdeli haberi verdi. Tedavi sürecinin gayet iyi gittiğini belirten Caner; "Mart'ta dönüyorum" dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM