Caner Erkin: Oynat beni hocam

İtalyanlar'ın 1 milyon Euro'da ısrarlı olduğu ve bu rakamdan aşağı inmediği, Siyah-Beyazlı yetkililerin ise milli yıldızın sakatlığını da göz önünde bulundurarak indirimde ısrarcı olduğu bildirildi.

Anlaşmanın yakın olduğu ve görüşmelerin lig bitmeden olumlu bir şekilde sonuçlanacağı kaydedildi.

"OYNAT BENİ HOCAM"

Şampiyonluk maçında sahada olmak istediğini belirten Beşiktaş'ın solak yıldızı, "Kadro çok iyi. Bozulmamasına saygı duyarım. Ama az da olsa oynat beni hocam. 5 dakika da olsa oynamak istiyorum" dedi.

Beşiktaş'ta sezona iyi başlayan ancak 23 Ekim 2016'da Antalya maçında sakatlanarak sahalardan uzun süre uzak kalan Caner Erkin, geri dönmek için sabırsızlanıyor.

25 Mart'ta Astra Giurgiu ile yapılan hazırlık maçında 5 ay sonra formasına kavuşan solak yıldız, o maçta da kısa süreli bir sakatlık geçirmişti. Eski formuna yaklaşan ve hocası Şenol Güneş'ten görev bekleyen 29 yaşındaki milli futbolcunun, Güneş'e 'az da olsa oynamak istediğini' söylediği belirtildi.

Caner'in, "Hocam, kadro çok iyi. Bozulmaması normal. Buna saygı duyuyorum. Ama hiç olmazsa garanti durumdaki maçlarda oyunlara sonradan gireyim. Şampiyonluk maçında sahada olmak istiyorum. 5 dakika bile olsa oynamak istiyorum" dediği kaydedildi.

Tecrübeli teknik adamın da oyuncusuna olumlu yaklaştığı ve şampiyonluğun Gaziantep'te garantilenmesi halinde son hafta oynanacak Osmanlı maçında ilk 11'de yer alabileceğini söylediği bildirildi.