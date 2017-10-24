Caner Erkin özür diledi

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta kameralara küfürlü konuşmaları yansıyan Caner Erkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla özür diledi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Caner Erkin'in ifadeleri şu şekilde; "Öncelikle beni ilk günden beri bağrına basan ve sahip çıkan Büyük Beşiktaş taraftarı, hakem camiası ve tüm futbolseverlerden dün akşam maç esnasında yansıyan ve bana yakışmayan görüntümden dolayı tüm iyi niyetimle özür dilerim... Saha içerisinde her zaman kazanma hırsı ve arzusuyla elimden geldiğince ter döktüğüm formanın hakkını verme gayreti içerisinde oldum. Kazanma hırsıyla da olsa verdiğim görüntünün her şeyden önce giydiğim formanın değerleriyle örtüşmediğini biliyorum. Bundan sonra yine aynı hırs ve arzuyla ama Beşiktaş duruşuna ve bana yakışan şekilde elimden gelenin en iyisini yapmak için savaşacağımı tüm kamuoyunun bilmesini isterim.

Saygılmarımla,

Caner Erkin"

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