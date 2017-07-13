Caner Erkin: Şenol Hoca iyi ki beni frenledi

Beşiktaş'ın yıldızı Caner Erkin, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

PEPE'NİN GELMESİYLE GÜÇLENDİK

Erkin, "Geçen sezon antrenmanlara başlamıştım, ağrılarım oldu ama şu anda hiçbir sıkıntı yok. Sezona iyi bir şekilde başlayabilirim. Şampiyon ve güçlü olan bir takımız. Pepe’nin gelmesiyle de güçlendik. Marcelo da gitti sanırım. İnşallah daha güçlü ve kuvvetli bir takım oluruz, yine şampiyonluğu göğüsleriz” dedi.

HOCA İYİ Kİ BENİ FRENLEDİ

İnter günlerinin talihsiz geçtiğini ifade eden Caner Erkin, “Beşiktaş’ı tercih ettim çünkü daha çok isteniyordum. Beşiktaş’ı tercih ettiğim için de çok mutluyum. Hocamız bizim daha da ileriye gitmemiz gerektiğini düşünüyor. Kalitemizi bir üst seviyeye çekmemiz lazım. Sakatlık çok zor bir süreç. Çok oynamak istedim, biraz sabırsızdım ama hocamız beni frenledi. İyi ki de frenledi yoksa sakatlığım daha kötü de olabilirdi. Şenol hoca ile hoca olarak değil de arkadaş olarak da konuşabiliyorsunuz. Alternatifli bir takımız. Adriano, benim gibi önde ve arkada oynayabiliyor. Hoca da kimin nerede oynayacağını çok iyi biliyor. Ben geldiğimde de Adriano vardı. Ama ben ilk 11’de oynayacağımı düşünüyorum” dedi.