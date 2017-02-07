Caner Erkin Van Persie'yle kavga etti

Derbi akşamı kimse tarafından bilinmeyen bir olay daha yaşandı soyunma odasında...

Hürriyet'in haberine göre; Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den, önce Inter'e sonra da Beşiktaş'a giden Caner Erkin, karşılaşma sonrası koridorlarda Van Persie'yle karşılaştı.

HASAN ALİ AYIRMAYA ÇALIŞTI

Hollandalı oyuncuya ağır ifadeler kullanan Caner'e orada bulunan Hasan Ali müdahale etti.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Hasan Ali'nin müdahalesiyle geçen yıl Fenerbahçe'de takım arkadaşı olan ikili birbirlerine girdiler.

Karşılıklı küfürleşmeler yaşanırken bu gerginlik de araya girenlerin çabası ile önlendi.