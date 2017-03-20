Caner Erkin ve Demba Ba geri dönüyor

Beşiktaş, Milli maçlar için verilen arayı hazırlık maçları yaparak değerlendirecek.

Antalyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş 3 gün izin yaptıktan sonra 26.haftada oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına Perşembe günü yapacağı çift idman ile başlayacak.

2 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAKLAR

Bu arada Milli maçlar sebebiyle önümüzdeki hafta liglerin tatil olmasını fırsat bilen Beşiktaş Milli arada 2 tane hazırlık maçı yapacak.

İlk olarak 25 Mart Cumartesi günü Romanya 1.Ligi takımlarında Asta Giurgiu ile karşılaşacak olan Siyah Beyazlılar 28 Mart Salı günü de tesislerde İstanbul takımlarından Ümraniyespor ile 2.hazırlık maçını oynamayı planlıyor.

CANER, DEMBA BA VE ERSAN GERİ DÖÜNYOR

Teknik Direktör Şenol Güneş, hazırlık maçlarında başta Demba Ba, Ersan Gülüm ve Caner Erkin olmak üzere yedek kalan diğer futbolcuların da son durumlarını görme imkanı bulacak.

Demba Ba ve Caner Erkin 2 hafta önce tamamen iyileşip takım antrenmanlarına katılmalarına rağmen henüz resmi maç oynama şansı bulamadı.