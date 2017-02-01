Caner Erkin'den derbi yorumu

beİN SPORTS'a konuşan Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, Fenerbahçe derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte yıldız futbolcunun sözleri:

TEPKİ BEKLİYORDUM

"Senelerce Fenerbahçe'de oynadım. Kendim açısından sıkıntı olacağını zannetmiyordum. Türkiye'de bazı farklı olaylar oluyor. Avrupa'da bütün büyük kulüpler birbirinden oyuncu alıp, veriyor. Biraz kötü algılanıyor. Benim açımdan problem olmayacağını biliyordum. Yönetimimize, Fikret başkana bir kez daha teşekkür ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, beni içten karşıladılar. Fenerbahçe'de oynamışım senelerce, ufak bir tepki geleceğini düşünüyordum. Gökhan'ın da gelmesi ile birlikte biraz tepki azaldı. Ben onları çok iyi hissettim, bence onlar da beni iyi hissetti. İnanılmaz sahiplendiler. Ben de onları oyunumla sahiplenmeye devam edeceğim"





BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM

"Ben Beşiktaş'ta kalmak istiyorum, onların tercihi. Ama herhalde onlar da beni almak istiyorlar. Başkanım uygun görürse, kalmak istiyorum. Oynadığım kulüpler gibi, Beşiktaş da büyük kulüp, daha niceleri var. Beşiktaş 3-4 yıl önce bir küçülmeye gitmişti, aslında büyüyeceğini gösteren bir hamleydi bu. Beşiktaş büyüyerek gidiyor. İlerleyen senelerde Avrupa'da da başarılara imza atması gereken çok büyük kulüplerden bir tanesi"





SAHAYA ATLAMAK İSTİYORUM

En çok oynamak istediği maçın Fenerbahçe derbisi olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Fenerbahçe maçında sahada olmak isterim. Derbinin sonuçları hiçbir zaman olmaz, kritik maçlardır. Centilmence geçsin, aslında futbolcular olarak biz de çok hata yapıyoruz. Futbolcu bir faul yapıp karşısındaki oyuncusunu kaldırdığında, seyirci de aynı şekilde reaksiyon gösterecek. Sonuçta futbolcular oynuyor ne kadar hakem yönetse de... Futbolcu olmasa, futbol olmaz zaten. Özverili, saygılı, centilmence bir maç olsun, tabii ki bizim kazandığımız bir maç olsun. Arena'da tribünden izlemek çok kötü. Tribünden sahaya atlamak istiyorum.'' dedi.