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Caner Erkin'den sevindirici haber geldi

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Caner'in 2 hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

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Caner Erkin'den sevindirici haber geldi

Geçtiğimiz haftalarda sahada bireysel çalışmalara başlayan milli oyuncunun sakatlığında son aşamalara doğru gelindi.

2 HAFTAYA BAŞLIYOR

Caner Erkin’in iki hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan Akhisar Belediyespor maçında sakatlık yaşayan Ricardo Quaresma’nın önemli bir sorununun olmadığı belirtilirken bugün yapılacak olan antrenmanda yer alması bekleniyor.

Caner Erkin, sezonun ilk yarısında Vodafone Arena'da oynanan Antalyaspor mücadelesinde sakatlanmış ve stadı koltuk değnekleriyle terketmek zorunda kalmıştı.

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