Caner Erkin'in cezası belli oldu

PFDK kararları açıklandı...
Caner Erkin'e, Beşiktaş-Başakşehir maçında sportmenliğe aykırı hareket ve müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 6 maç ceza verildi.
İşte yapılan açıklama:
"BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 23.10.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle takdiren ve teşdiden 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren ve teşdiden 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Cezaların birleştirilmesi suretiyle BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in toplam 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 43.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.
TOPLAMDA 7 MAÇ YOK
Başakşehir maçında 4. sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen Caner, böylece toplamda 7 maç forma giyemeyecek.