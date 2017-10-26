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Caner Erkin'in cezası belli oldu

PFDK, Beşiktaş forması giyen Caner Erkin'e 6 maç ceza verdi.

Caner Erkin'in cezası belli oldu
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PFDK kararları açıklandı...

Caner Erkin'e, Beşiktaş-Başakşehir maçında sportmenliğe aykırı hareket ve  müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 6 maç ceza verildi.

İşte yapılan açıklama:

"BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 23.10.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle takdiren ve teşdiden 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)


Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren ve teşdiden 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)


Cezaların birleştirilmesi suretiyle BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in toplam 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 43.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.

TOPLAMDA 7 MAÇ YOK

Başakşehir maçında 4. sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen Caner, böylece toplamda 7 maç forma giyemeyecek.

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