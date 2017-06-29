Cansu Köksal Yakın Doğu Üniversitesi'nde

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Galatasaray'da forma giyen 23 yaşındaki basketbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

ÖĞRENMEYE AÇIK BİR OYUNCU

İmza törenine katılan Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör, genç oyuncunun hem savunma hem de hücum alanında etkili olacağını düşündüklerini kaydederek, "Türk kadın basketbolunun geleceği olan sporcuları transfer etmeye devam ediyoruz. Cansu, kendine güvenen ve öğrenmeye açık bir oyuncu. Kulübümüze geldikten sonra basketbolunu daha da ileri götüreceğine ve takımımıza fayda sağlamak için azim ve istekle çalışacağına inanıyoruz. Kendisine sağlıklı ve başarılı bir yıl dileriz." ifadelerini kullandı.