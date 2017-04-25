Capello: Ramos Messi'yi sakatlamaya çıkmış

1996-97 ve 2006-07 sezonlarında Real Madrid'de çalışmış olmasına karşın Real Madrid'li futbolcuları çok sert eleştiren ünlü futbol adamı, "Sergio Ramos'a çıkan doğrudan kırmızı kart doğru... Messi'nin akciğerlerine doğru bakın. Ramos'un hareketi adli suç. Santiago Bernabeu Stadı'ndaki El Clasico'larda belli futbolcular, Messi'yi sakatlamaya çıkıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

"MESSİ BİR DAHİ"

Messi ile Ronaldo'yu kıyaslarken Barcelona'nın Arjantinli yıldızını farklı bir yere koyan Capello, "Cristiano büyük futbolcu ama Messi bir dahi. Arjantinli futbolcunun yaptıkları inanılmaz. Adeta tek eliyle bütün takımı taşıdı. Cristiano, çok iyi bir golcü. Messi ise takımının Bernabeu'daki galibiyetinde kilit rol oynadı. Bernabeu'da tanık olduğum Messi'nin yaptıklarını bugüne kadar hiç görmemiştim." diye konuştu.

REAL MADRİD HALA AVANTAJLI

Capello, La Liga'da şampiyonluk yarışını da değerlendirdi: "El Clasico öncesine göre çok daha ortada bir şampiyonluk yarışı var. Ama ben hala Real Madrid'in avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yine de iki tane takımdan çok şeyler talep edecek Şampiyonlar Ligi yarı final maçı oynayacaklar. Bununla da baş etmeleri gerekecek."