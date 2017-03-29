Çapraz bağları yırtılan Pjaca 8 ay yok

Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Hırvat oyuncu Marko Pjaca, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacak.
ÇAPRAZ BAĞLARI YIRTILDI
Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Estonya ile yapılan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Pjaca'nın, uzun süre forma giyemeyeceği belirtildi.
Açıklamada, kontrole giren 21 yaşındaki futbolcunun sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği ve oyuncunun ameliyat edileceği ifade edildi. Sezonu kapatan Pjaca'nın, tedavi sürecinin 8 ayı bulabileceği vurgulandı.