Çapraz bağları yırtılan Pjaca 8 ay yok

Dursun Özbek: Hakan FETÖ'cü olduğu için üyeliğini kaybetti

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2 Samuel Eto'o: Terör her yerde var Terörün her yerde olduğunu söyleyen Eto'o, ''Türkiye bence Fransa ya da Almanya’dan daha tehlikeli bir ülke değil'' dedi.

3 Ronaldo kendisine benzemeyen büstünü görünce şaşırdı Cristiano Ronaldo, adının Portekiz'deki Medeira Havaalanı'na verildiği törende kendisine benzemeyen büstünü görünce şok oldu.

4 Caner Erkin yine sakatlandı Beşiktaş Kulübü, sakatlıktan yeni çıkan Caner Erkin'in sol uyluk ön adalesinde zorlanmaya bağlı ödem oluştuduğunu duyurdu.

5 Fikret Orman: Biz size ağlarsınız demiştik Yabancı kuralının değiştirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ezeli rakiplerine gönderme yaptı.

6 Drogba ikinci lige transfer oluyor Montreal Impact'ten ayrılan ve şu an boşta olan Didier Drogba, ABD'nin İkinci Lig ekiplerinden Phoenix Rising ile anlaştı.

7 Bağcıkları birbirine dolaşan futbolcular güldürdü - İZLE Güney Kore ile Suriye arasında oynanan maçta yaşanan bir pozisyonda iki futbolcunun bağcıkları birbirine dolaştı.

8 Fenerbahçe'ye Lens'ten kötü haber Sunderland, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Lens'in serbest kalma bedelinin 15 milyon Euro olduğunu açıkladı.

9 Trabzonspor Gökhan Töre'yi transfer ediyor 50. yılında şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, Olcay Şahan'ın yakın arkadaşı Gökhan Töre'yi transfer etmek için girişimlere başladı.