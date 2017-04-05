Carew: Lyonlular daha Beşiktaş taraftarını görmedi

Futbolu bıraktıktan sonra sinemaya adım atan ve oyunculuğa başlayan John Carew'in futbola da ilgisi devam ediyor...

Hem Beşiktaş hem de Lyon forması giyen eski futbolcu, turu değerlendirdi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARIYLA KARŞILAŞMADILAR

Carew, ''Lyon'a transfer olduğumda bana 'seni ateşli bir seyirci bekliyor, onlar için ne diyeceksin?' diye sorulmuştu. Ben de onlara, 'Türkiye'den geliyorum. Beşiktaş seyircisi için oynadım' demiştim. O zaman söyleyemediğimi şimdi söyleyeyim, 'Lyonlu oyuncular İstanbul'a sadece PSG veya Marsilya'nın ateşli taraftarlarını görerek geliyor. Ama daha Beşiktaş taraftarıyla karşılaşmadılar...'' sözlerini kullandı.