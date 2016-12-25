Corinthians Colin Kazım'ı istiyor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Colin Kazım Richards, yeni durağı olan Brezilya'da tekrardan önemli bir çıkış yakaladı.

PERFORMANSI DİKKATLERİ ÇEKTİ

Alex de Souza ile özdeşleşen Coritiba'ya transfer olan ve Alex'in 10 numaralı formasını sırtına geçiren eski milli futbolcu, performansıyla dev ekiplerin de dikkatini çekti.

ÖNCEKİ YILIN ŞAMPİYONU İSTİYOR

Coritiba'da görev aldığı 17 maçta 3 gol-3 asist ile oynayan 30 yaşındaki forvete, ülkede önceki yılın şampiyonu olan Corinthians talip oldu.

Kadrosunda bir başka eski Fenerbahçeli Cristian'ı da barındıran kulübün oyuncu için teklifte bulunduğu, liglerin sona ermesiyle şu an tatilde olan Kazım'ın dönmesiyle görüşmelerin başlamasının beklendiği dile getirildi.