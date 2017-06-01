Carlos 20 yıl önceki golü anlattı

3 Haziran 1997'de Brezilya ile Fransa'yı karşı karşıya getiren hazırlık maçını izleyenler, futbol tarihinin en özel anlarından birine tanıklık edeceklerinin farkında değildi.

"BEN DE ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİM"

Kariyeri boyunca birçok serbest vuruş golünün altına imza atan Roberto Carlos, Fransa karşısında, futbol tarihinin belki de en güzel frikik golünü attı. Bu inanılmaz golü nasıl attığı; üzerinden geçen 20 yılın ardından Roberto Carlos'a bir kez daha soruldu.

Efsanevi oyuncunun hala bu soruya verebilecek bir yanıtı yok. Vuruş öncesi çok fazla düşünmediğini söyleyen Carlos; "Açıkçası topun nasıl öyle falso aldığını anlayabilmiş değilim. Topa vurduğumda açık farkla auta çıkacağını düşünmüştüm. Antrenmanlarda zaman zaman bu vuruşu deniyordum. Ancak topa kariyerim boyunca ilk ve son kez bu şekilde falso verebildim" dedi.

Bu tür golleri oyuncuların kariyerleri boyunca ancak bir kez atabileceğini vurgulayan Roberto Carlos, bundan sonra da benzer bir frikik golünün atılacağına inanmadığını dile getirdi.