Carlos Kameni İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Carlos Kameni İstanbul'a geldi. 33 yaşındaki Kamerunlu kaleci, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Kameni İstanbul'da VİDEO



FENERBAHÇE DUYURMUŞTU

Fenerbahçe daha önce Kameni ile prensipte anlaşıldığını duyurmuştu.

Fenerbahçe'nin Kameni açıklaması;

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Idriss Carlos Kameni ve takımı Malaga CF ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır.



Idriss Carlos Kameni, 04 Temmuz Salı günü İstanbul'a gelecektir ve görüşmelere burada devam edilecektir."