Carlos Tevez rekor maaşla Çin'e transfer oldu

Çin'in Shanghai Shenhua takımına transfer olan Tevez, yılda 42 milyon dolar kazanacak.

Yorum Yap

Çin ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada  bonservis ücretine dair bilgi verilmezken Reuters’in haberine göre Boca Juinors, bu transfer için 84 milyon avro kazanacak.

EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCU OLDU

İddiaya göre haftada 753 bin dolar (yıllık 42 milyon dolar) kazanacak olan Tevez, Shanghai Shenhua ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Arjantinli yıldız böylece Paul Pogba, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Neymar’ı geride bırakarak en çok kazanan oyuncu oldu.

Çin temsilcilerinden Shanghai SIPG, geçen hafta Chelsea’den Oscar’ı 60 milyon avro karşılığında transfer etmişti. Daha önce Graziano Pelle, Ezequiel Lavezzi, Jackson Martinez gibi futbolcuların dışında Andre Villas-Boas, Luiz Felipe Scolari gibi teknik adamlar da Çin’e transfer olmuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM