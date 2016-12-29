Carlos Tevez rekor maaşla Çin'e transfer oldu

Çin ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada bonservis ücretine dair bilgi verilmezken Reuters’in haberine göre Boca Juinors, bu transfer için 84 milyon avro kazanacak.

EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCU OLDU

İddiaya göre haftada 753 bin dolar (yıllık 42 milyon dolar) kazanacak olan Tevez, Shanghai Shenhua ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Arjantinli yıldız böylece Paul Pogba, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Neymar’ı geride bırakarak en çok kazanan oyuncu oldu.

Çin temsilcilerinden Shanghai SIPG, geçen hafta Chelsea’den Oscar’ı 60 milyon avro karşılığında transfer etmişti. Daha önce Graziano Pelle, Ezequiel Lavezzi, Jackson Martinez gibi futbolcuların dışında Andre Villas-Boas, Luiz Felipe Scolari gibi teknik adamlar da Çin’e transfer olmuştu.