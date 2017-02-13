Carmelo Anthony tarih yazdı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, G.Saray'ın yediği kafa gollerinde Riekerink kadar Muslera'nın da hatalı olduğunu belirtti.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren 4 takım da puan kaybetti, 1 puan alan Fenerbahçe haftayı en karlı kapatan takım oldu.

İngiltere Lig 1 ekibi Walsall'da forma giyen ve Türk 'Messi' diye anılan Erhun Öztümer harika gol bir gol attı.

1 Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap Şenol Güneş, ''Centilmendir ya Şenol Hoca. Bak şimdi neler diyecek'' diyen Rıdvan Dilmen'e, ''Şeytanlık yapma Rıdvan'' şeklinde cevap verdi.

2 Tosic'e büyük ceza yolda Fenerbahçe derbisinde Van Persie ile yaşadığı pozisyon sonrası oyundan atılan Tosic, başkasının akreditasyon kartıyla maçı izledi.

3 Derbi sonrası 4 isim PFDK'ya sevk edildi Pazar günü oynanan olaylı derbi sonrası Van Persie, Tosic, Metin Albayrak ve Şenol Güneş Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

4 Fenerbahçeli yöneticinin kafası yarıldı Beşiktaş-Fenerbahçe maçında koridorlarda yaşanan arbededen dolayı sarı-lacivertli kulüp şikayetçi olacağını duyurdu.

5 PFDK olaylı derbi sonrası ceza yağdıracak PFDK'nın Tosic'e 7, Van Persie'ye 2, Şenol Güneş'e de 1 maç men cezası vereceği öğrenildi.

6 Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı Dün oynanan olaylı derbide Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Van Persie'nin elini şortunu içine soktuğu ortaya çıktı.

7 Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş açıklaması Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'in kendisi hakkında "Bazı arkadaşların yaptığı 'şeytanlığı' ben yapmak istemiyorum." demeçlerine cevap verdi.

8 Oğuzhan'ın yaptığı hareketin anlamı ortaya çıktı Van Persie, derbi maçta burnunu kaşıyan Oğuzhan'ın yaptığı bu hareketin Hollanda'da farklı bir anlam ifade ettiğini söyledi.

9 Nouma: Van Persie'ye de aynı cezayı vermeliler Derbide elini şortunun içine sokan Van Persie hakkında konuşan Nouma, ''Bana 7 ay ceza vermişlerdi. TFF aynı cezayı ona da vermeli'' dedi.