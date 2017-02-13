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Carmelo Anthony tarih yazdı

NBA'de New York Knicks forması giyen Carmelo Anthony, takımının San Antonio Spurs'ü 94-90 yendiği maçta, en skorer 25 oyuncu arasına girdi.

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Carmelo Anthony tarih yazdı

NBA'e 4 maçla devam edildi. New York Knicks, ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip San Antonio Spurs'ü 94-90 mağlup etti.

EN SKORER 25. OYUNCU

Maçı 25 sayı ve 7 ribauntla tamamlayan Knicks'in all-star forveti Carmelo Anthony, 23 bin 775 sayıya ulaştı. Kariyerinde 23 bin 757 sayı kaydeden Charles Barkley'i geçen Anthony, NBA tarihinin 25. en skorer oyuncusu oldu.

Ev sahibi Knicks'te Derrick Rose 18 sayı, Kristaps Porzingis ise 16 sayı, 7 ribaunt ve 4 blokluk katkıda bulundu.

54. karşılaşmasında 13. yenilgisini alan Spurs'te Kawhi Leonard 36 sayı, 9 ribaunt, 4 top çalma ve LaMarcus Aldridge 15 sayı, 10 ribaunt üretti.

KİNGS'TEN PEŞ PEŞE 3. GALİBİYET 

Sacramento Kings, ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 105-99 yenerek üst üste 3'üncü galibiyetini elde etti.

Kings'i galibiyete, 28 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle "double double" yapan DeMarcus Cousins ve 20 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Darren Collison taşıdı.

Pelicans'ta Anthony Davis'in 32 sayı, 10 ribaunt ve Jrue Holiday'in 16 sayı, 11 asist, 6 ribaunt, 5 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.

NBA'e 11 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

 

Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 117-89

New York Knicks-San Antonio Spurs: 94-90

Toronto Raptors-Detroit Pistons: 101-102

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 105-99

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