Carole'e Ada'dan dev teklif

Galatasaray'ın 1.5 sene önce Fransız 2. Lig ekiplerinden Troyes'tan 1.5 milyon milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanarak kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Lionel Carole'un yaz döneminde Premier Lig'in yolunu tutacağı belirtildi.

G.SARAY DEVRE ARASINDA REDDETTİ

Adı gizlenen bir İngiliz ekibinin devre arasının son günü Galatasaray'a 5 milyon euro teklifte bulunduğu ancak o gün için sarı-kırmızılıların elinde sol bek bulunmaması yüzünden bu teklifin geri çevirdiği belirlendi.

Bunun üzerine İngilizlerin öneriyi 7 milyon euroya kadar çıkardığı, ancak Galatasaray'ın elinde sol bek bulunmaması yüzünden ikinci kez olumsuz yanıt verdiği dile getirildi. Tarafların yaz sezonunda pazarlık masasına oturmak için sözleştikleri bildirildi.

EN AZ KAZANAN İSİMLERDEN

Galatasaray bu sezon sözleşmesi biten veya devam eden futbolcularla ilgili bir prensip kararı almış ve sezon ortasında hiçbir futbolcuyla yeni mukavele yapmayacağını deklare etmişti. Bu durumdan ilk olarak Chedjou nasibini almış Kamerunlu ile masaya oturulmamıştı.

Ayrıca Bruma ve Yasin gibi zam bekleyen futbolculara da yine "Yaz dönemini bekleyin" mesajı verilmişti. Carole ise Galatasaray'da düzenli olarak forma giyip en az kazanan isim.

Fransız sol bek yıllık 700 bin euro net para aldığı için zam istiyordu.