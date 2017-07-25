Cassano emeklilik kararı aldı

Pepe: Burada olmak benim için bir şans

Moussa Sow'u yeniden kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, Al Ain Kulübü ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

G.Saray ile her konuda anlaşan M.Cityli futbolcu Fernando, ilk 11'de oynayabilmek için sarı-kırmızılı takımı tercih ettiğini söyledi.

Kadınlar Avrupa Kupası maçında Belçikalı Wullaert'ın orta açmak için yaptığı vuruş 90'a gitti.

Beşiktaş, Çin'e geri dönen Demba Ba'yı bedelsiz olarak transfer etmek için kulubüyle görüşmelere başladı.

Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, Ben Arfa'nın transferini bitirmek üzere Paris'e gitti.

Hasan Çetinkaya Ben Arfa için Paris'e uçtu

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, Real Madrid'in Mbappe için Monaco'yla 180 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığını yazdı.

1 Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Selahattin Aydoğdu'yla yaptığı kavga sonrası güvenlik kameralarına yansıyan en net kaçış görüntüsü.

2 Fatih Terim G.Saray'ın teklifini kabul etti Fatih Terim, TFF'den izin alınması durumunda hem Galatasaray'ı hem de A Milli Takım'ı çalıştırabileceğini söyledi.

3 F.Bahçe Ertuğrul'u 1 milyon euroya Boluspor'a sattı Valbuena ve Nabil Dirar'ı UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edebilmek için oyuncu satmak zorunda olan F.Bahçe ilginç bir yol izledi.

4 Galatasaray'da Lucescu sesleri Galatasaraylı taraftarlar, Tudor'un yerine bir süredir boşta olan Lucescu'nun takımın başına getirilmesini istiyor.

5 Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, eski milli futbolcu Rüştü Reçber’in istifa çağrısına yanıt verdi.

6 Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin Galatasaray yönetimine ateş püsküren Fatih Altaylı, Dursun Özbek'in kaçamayacağını hesap vermesi gerektiğini savundu.

7 Fikret Orman'dan Şenol Güneş'e Çin yanıtı Fikret Orman, Çin seyahatine karşı olan Şenol Güneş'e; "Ben para veriyorsam, ücret alanlar da bu kurala uyacak" dedi.

8 Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden elendi Östersunds'u iki maçta da yenemeyen temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

9 Neymar PSG'ye transfer oluyor İspanyol basını Barcelonalı Neymar'ın 222 milyon euro bedelle PSG'ye transfer olacağını yazdı.