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Cassano emeklilik kararı aldı

Hellas Verona ile anlaşan Antonio Cassano, futbolu bırakma kararı aldı.

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Cassano emeklilik kararı aldı

Hellas Verona ile 10 Temmuz'da sözleşme imzalayan 35 yaşındaki Antonio Cassano, aktif kariyerini sonlandırdı.

ÖNCELİĞİ AİLESİ

Cassano, eşi Carolina Marcialis'in "chriscarol99" isimli Twitter hesabında yayımlanan açıklamasında, "Artık futbol oynamayacağım. Başkan, teknik direktör, oyuncular başta olmak üzere Hellas Verona Kulübündeki herkesten özür diliyorum. 35 yaşımdayım. Bundan sonra önceliğim eşim ve çocuklarım." ifadelerine yer verdi.

VAZGEÇMİŞTİ BIRAKTI

Geçen sezonun ortasında Sampdoria'dan ayrıldıktan sonra 10 Temmuz'da Hellas Verona ile anlaşan İtalyan futbolcu, 18 Temmuz'da aldığı emeklilik kararından aynı gün vazgeçmişti.

Ülkesinde Bari, Roma, Milan, Inter, Parma, Sampdoria ve İspanya'da Real Madrid formaları giyen Cassano, İtalya Milli Takımı'nda görev yaptığı 39 maçta 10 gol attı.

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