Cassano imzadan 8 gün sonra futbolu bıraktı

Kariyerinde Bari, Roma, Milan, Inter, Parma, Sampdoria ve Real Madrid gibi dev takımlarda forma giyen Antonio Cassano, futbol kariyerini noktaladı.

İMZA ATTIKTAN 8 GÜN SONRA BIRAKTI

Serbest oyuncu statüsünde olan ve 8 gün önce Serie A ekibi Hellas Verona'ya imza atan 34 yaşındaki golcü futbolu bıraktığını açıkladı. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; tecrübeli oyuncunun bu kararı ailevi nedenlerden dolayı aldığı bildirildi.

EN GARİP EMEKLİLİK KARARI

İtalyan basını, "Futboldaki en garip emeklilik kararlarından biri" yorumunu yaptı.

İtalya Milli Takımı kariyerinde 10 kez ağları havalandıran Cassano, geçen sezonun ortasında Sampdoria'dan ayrılmıştı