Ensonhaber.com'a dön

Castillo'nun Yasin'e attığı çalım sosyal medyayı salladı

Trabzonspor'un Kolombiyalı yıldızı Castillo'nun Galatasaraylı Yasin Öztekin'e attığı çalım sosyal medyada büyük ses getirdi.

Yorum Yap

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un kendi sahasında 2-0 kazandığı Galatasaray maçında Castillo'nun estetik çalımı çok konuşuldu.

 

Kolombiyalı yıldızın Yasin Öztekin'e çizgiye yakın noktada attığı çalım sosyal medyada beğeni kazandı. Özellikle Twitter'da bu hareketin ardından birçok ilginç yorum yapıldı.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

"YASİN NERDESİN EVLADIM"

İşte yapılan paylaşımlar şu şekilde:

"beyler yasin evine şimdi ulaşmiş merak etmeyin."
"Castillo: 'Yasin, bakkaldan iki ekmek bir kutu da süt al gelirken.'
"canlı yayını terkediyor resmen"
"yasin nerdesin evladim"
"Castillo, Yasin Öztekin'i Uzun Sokak'a gönderdi"
"Trabzonsporlu taraftarlar Castillo'nun pazara yolladığı Yasin'i arıyor :)"

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM