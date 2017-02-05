Çatı uçtu Real Madrid maçı ertelendi

Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumu tarafından yapılan açıklamada, TSİ 22.45'te oynanması gereken 21. hafta maçının kötü hava şartlarından dolayı Balaidos Stadı'nın çatısının zarar görmesi nedeniyle ertelendiği bildirildi.

DEPORTİVO - BETİS MAÇI DA ERTELENMİŞTİ

İspanya'nın kuzeybatısındaki Galisya bölgesini etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve yağmurdan dolayı 3 Şubat Cuma akşamı oynanması gereken Deportivo La Coruna-Real Betis maçı da benzer bir nedenle ertelenmişti. Riazor Stadı'ndaki tribünlerin çatısı rüzgardan dolayı uçmuş, müsabakada futbolcuların ve taraftarların güvenliğinin garanti edilememesi yüzünden erteleme kararı alınmıştı.

Her iki maçın da ne zaman oynanacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.