Cavanda 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Tuzlaspor maçında sakatlanan Luis Cavanda, sahalardan 4-6 hafta arası uzak kalacak.

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Cavanda 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Galatasaray'da takımdan gönderilecek isimler arasında olduğu belirtilen Luis Cavanda'dan kötü haber geldi.

ZORLANMA TESPİT EDİLDİ

Tuzlaspor maçında sakatlanan Cavanda'da ikinci derecede zorlanma tespit edildi.

4-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Belçikalı futbolcunun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Yaşanan bu sakatlık sonrası oyuncunun transferiyle ilgili nasıl bir yol izleneceği ise merak konusu.

Cavanda, 1.8 milyon euro bonservis bedeli ile Trabzonspor'da Galatasaray'a transfer olmuştu. 

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