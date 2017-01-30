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Cavani PSG tarihine geçti

PSG'nin formda forveti Edinson Cavani, dün gece Monaco ağlarına yolladığı golle kulüp tarihinin en golcü ikinci futbolcusu oldu.

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Cavani PSG tarihine geçti

Dün gece Fransa'da zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta PSG ve Monaco 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibi 81. dakikada attığı penaltı golüyle öne geçiren Edinson Cavani takımına üç puanı getiremedi ama kulüp tarihindeki yükselişine devam etti.

EN GOLCÜ 2. OYUNCU OLDU

Bu sezon ligde forma giydiği 20. maçta 21. golüne imza atan Uruguaylı forvet, PSG kariyerindeki gol sayısını 110'a çıkartarak Portekizli Pauleta'yı geride bıraktı ve kulüp tarihindeki en golcü ikinci futbolcu oldu.

İlk sırada ise 156 gollü Zlatan Ibrahimovic bulunuyor.

2013 yazında Napoli'den PSG'ye 64 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, Ibrahimovic'in takımdan ayrılmasının ardından ileri uçtaki ilk opsiyon hâline geldi ve golleriyle ön plana çıktı.

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