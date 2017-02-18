Çaykur Rizespor - Galatasaray - CANLI SKOR

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56' Galatasaray bu kez soldan geldi, Rodrigues çalımlarla getirdi topu ancak vuruşu yandan auta gitti.

51' Galatasaray sağ kanattan etkili geldi, Yasin pasında topla buluşan Podolsk'nin şutunda top üstten auta gitti.

48' Karşılaşmanın ikinci devresi karşılıklı ataklarla başladı. İki takım da gol arıyor bu dakikalarda.

46' Maçta ikinci devre başladı

İlk yarı sonucu: Rizespor 0-1 Galatasaray

43' Galatasaray oyunun bu bölümünde tehlikeli ataklarla ikinci golü arıyor.

38' Galatasaray 'da Sabri ile Podolski'nin duvar pasından sonra Sabri'nin ceza sahası üzerinden yaptığı vuruş yandan auta gitti.

34' Galatasaray'ın soldan geliştirdiği atakta Josue'nin akıl dolu vuruşu üstten auta gitti.

30' Rizespor, Recep Niyaz'ın getirdiği topta Ahmet İlhan'ın şutuyla pozisyondan yararlanamadı.

28' Golden sonra maçta tempo yükseldi. İki takım da açık futbol oynuyor.

23' GOL... Çaykur Rizespor 0 - 1 Galatasaray (Podolski)

Gelişen Galatasaray atağında Yasin'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Josue arka direğe ortasını yaptı. Onun ortasında Podolski sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



17' Gelişen Galatasaray atağında Selçuk sağ kanatta hareketlenen Sabri'yi topla buluşturmak istedi ancak Sabri topu oyun alanında kontrol edemedi.

15' Galatasaray maçta baskı kurmaya çalışıyor.

7' Galatasaray'da Linnes topu soldan getirdi, geriye çıkardığı topta Podolski'nin şutu üstten auta gitti.

3' Galatasaray maça istekli başladı. Sarı-kırmızılı ekip önde baskı kuruyor.

1' Maç Galatasaray'ın vuruşuyla başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Riekerink'in yerine göreve gelen Igor Tudor yönetiminde ilk maçına çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip kazanarak zirveye yaklaşmak istiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Diallo, Godfrey, Petrucci, Jantsch, Mehmet, Recep, Edomwonyi, İsmail, Özgür, Ahmet, Ümit

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Chedjou, Linnes, Selçuk, De Jong, Yasin, Rodrigues, Josue, Podolski