Çaykur Rizespor ligde kalma ümitlerini son haftaya taşıdı

Spor Toto Süper Ligi'nin 33. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda konuk olduğu Osmanlıspor karşısında 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazandı ve ümitlerini son haftaya taşıdı.

RİZE ÜST ÜSTE 2. GALİBİYETİNİ ALDI

Çaykur Rizespor'a kritik galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Davide Petrucci ve 52. dakikada Leonard Kweuke kaydetti. 1-0 öne geçen ancak üstünlüğünü koruyamayan Osmanlıspor'un tek golünü 7. dakikada Adam Maher attı.

Çaykur Rizespor, üst üste 2. galibiyetini alıp puanını 33'e çıkarttı ve Bursaspor ile puan farkını bir maça indirdi. Osmanlıspor ise üst üste 4. yenilgisini aldı ve 13. sırada kaldı

SON HAFTA NEFES KESECEK

Ankara'da maçın bitmesi ve Bursaspor'un son dakikada yediği golün ardından Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman sevinç gözyaşlarını tutamadı.

Bursaspor'un sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilmesinin ardından haftaya iki takımın oynayacağı maçlar küme düşecek son takımı belirleyecek. Çaykur Rizespor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacakken, Bursaspor ise deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak.