Çebi: Şenol hocaya milli takım için izin vermemiz hayal

Çebi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kartal Yuvası mağazasının açılışına katıldı.

Milli takımda Fatih Terim'den boşalan görev için Şenol Güneş'in adının geçmesine ilişkin soruya Beşiktaşlı yönetici, "A Milli Takım milli meselemiz ama Beşiktaş da bizim için çok önemli bir yer. 5-6 seneden beri bugünler için çalıştık. Bir strateji belirledik. Şenol hocamızın yeri belli. Ben olacağını düşünmüyorum. Sayın başkanımızın ifade ettiği gibi, hayal görmektir Şenol hocanın milli takıma gitmesine bizim müsaade etmemiz. Ama orası milli takımdır. Önümüze nasıl bir tablo gelir... Umarım bizi zorlayan bir şey olmaz ve hocayla devam ederiz." cevabını verdi.

Konacık Mahallesi'ndeki mağazanın açılışında taraftarlarla sohbet eden Çebi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mağazaların kulüp için önemli olduğunu söyledi.

"HEDEFİMİZ 100 MAĞAZA"

Bu kapsamda 87'nci mağazanın Bodrum'da açıldığını belirten Çebi, "100'e kadar hedefimiz var. 15 günden beri de satılan 3 yıldızlı formalarımızın miktarının rekor seviyede olduğunu söylemek istiyorum. Taraftarlar, Kartal Yuvası mağazalarında yaptıkları alışverişlerle bize çok büyük destek veriyor." diye konuştu.

Kulübün genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in de katıldığı açılışta, üzerinde kartal resmi baskısı bulunan pasta kesildi.