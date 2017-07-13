Cebinden 37 milyon euro ödeyip A.Madrid'e transfer oldu

Sevilla Kulübü'nün iki gün önce "2022 yılına kadar sözleşmesinin uzatılması için anlaşma sağlandı, sadece imza atması gerekiyor" şeklinde açıklama yaptığı "Vitolo" lakaplı Victor Machin Perez, 37,5 milyon euroluk serbest kalma bedelini kendi cebinden ödeyerek Atletico Madrid'e transfer oldu.

KENDİ CEBİNDEN ÖDEDİ

Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumunun Madrid'deki merkez binasına bu sabah gelen Vitolo, Sevilla ile 2020 Haziran ayına kadar olan sözleşmesini tek taraflı feshetmek için 37.5 milyon euroluk bedeli ödedi. Basına hiçbir açıklama yapmayan Vitolo daha sonra Atletico Madridli yöneticiler ile bir araya geldi.

A.MADRİD RESMEN DUYURDU

Bundan yaklaşık 3 saat sonra resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Atletico Madrid Kulübü de Vitolo ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

27 yaşındaki İspanyol futbolcunun, FIFA'nın yasağından dolayı sezonun ilk yarısını La Liga takımlarından Las Palmas'ta oynayarak geçireceği, 1 Ocak'tan itibaren de başkent temsilcisinin kadrosuna dahil olacağı açıklandı.