Cech: Zirve artık bizden çok uzakta

Premier League'de geçtiğimiz gün Liverpool'a 3-1 mağlup olan Arsenal'da Petr Cech maç sonunda umutsuz açıklamalarda bulundu.

ZİRVE BİZDEN ÇOK UZAKTA

Liverpool karşısında alacakları 3 puanla lider Chelsea'yi takibini sürdürebileceklerini kaydeden deneyimli file bekçisi, "Ancak maçı kaybetik ve artık zirve bizden çok uzakta. Kalan haftalarda Chelsea'nin fazla puan kaybedeceğini sanmıyorum. Bu andan sonra yapmamız gereken, ligi mümkün olan en üst basamakta tamamlayarak Şampiyonlar Ligi vizesi almak." diye konuştu.