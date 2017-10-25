Cedi Osman ilk 5'te başlamaya hazırlanıyor

Sezona 2 numara şutör gard pozisyonunda başlayan Dwyane Wade'in daha iyi bir takım rotasyonu dengesi sağlamak amacıyla artık Cleveland'da maçlara yedek başlayacağı açıklanırken, JR Smith de Wade'in yerine ilk 5'te başlayacak isim olmuştu.

JR SMİTH'İN YERİNE CEDİ OSMAN

Bu rotasyonda 3. adam konumunda da Cedi Osman bulunuyordu. Cleveland.com'da yer alan habere göre ise sırtında bir sorunu olan JR Smith bugün antrenmanlara çıkmadı ve bu gece Chicago Bulls'a karşı oynanacak mücadelede büyük ihtimalle forma giyemeyecek. Cleveland koşu Tyronn Lue'nun da, rotasyon düzeninin devamını sağlamak için Wade'i tekrar ilk 5'e almak yerine Cedi'i sahaya sürmeyi planladığı haberin detayları arasında. Ayrıca, 22 yaşındaki Cedi'nin bugünkü antrenmanda takımın ve ligin en önemli şutörlerinden olan Kyle Korver ile özel şut çalışması yaptığı aktarıldı.

Cedi'nin bu akşam Jose Calderon, LeBron James, Jae Crowder ve Kevin Love ile beraber Cleveland'ın Chicago'yu ağırladığı mücadelede şutör gardda başlaması bekleniyor. Yerini aldığı isim olan JR Smith'in sakatlığının ciddiyeti veya ne kadar uzun süre oynamayacağı ise henüz bilinmiyor. Bu sezonda toplamda 10 dakika süre alabilen ve henüz sayı atma şansı olmayan Cedi, yazın EuroBasket'i 16 sayı 5 ribaund ve 4 asist ortalamaları ile tamamlamış ve dikkatleri çekmişti.