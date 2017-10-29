Cedi Osman'dan 4 sayı

NBA'e 8 maçla devam edildi. Cedi Osman'ın mücadele ettiği Cavaliers, Smoothie King Center'da konuk olduğu New Orleans Pelicans'a 123-101 yenildi.

İLK SAYILARINI KAYDETTİ

Karşılaşmada 5 dakika 36 saniye süre alan ve takımına ilk kez skor katkısı yapan Cedi Osman, 4 sayı, 3 ribauntla oynadı. Bu sezon 6. maçında 3. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Kevin Love'ın 26, LeBron James'in 18 ve Dwyane Wade'in 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Sezonun 3. galibiyetini elde eden Pelicans'ta DeMarcus Cousins, 29 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. Anthony Davis 30, Jrue Holiday 29, E'Twaun Moore 24 sayıyla galibiyete katkı sağladı.