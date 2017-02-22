Ceferin'den kulüplerimizi rahatlatan açıklama

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Habertürk gazetesine konuştu. Ceferin, Şampiyonlar Ligi'nin 2018'den itibaren geçerli olacak yeni formatından Türk kulüplerinin etkilenmeyeceği mesajını verdi.

'YENİ FORMATTAN ETKİLENMEYECEKLER'

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2018 ile 2021 yılları arasında geçerli olacak yeni Şampiyonlar Ligi formatının Türk kulüplerini etkilemeyeceğini söyledi. Habertürk gazetesine konuşan Ceferin, "Yeni katılım listesi tüm paydaşlarımızı, kulüplerimizi ve liglerimizi mutlu edecek Her ülke federasyonuna katılım şansı tanıyacak bu yeni formatla, mümkün olan en üst düzeyde adalet ve eşitlik gözeteceğimizden kuşkum yok" ifadelerini kullandı.

Yeni formatta Avrupa'nın en iyi 4 ligini ilk 4 sırada tamamlayan takımlar doğrudan Şampiyonlar Ligi’ne alınacak. Bu durumda Türkiye gibi orta düzeydeki liglerin temsilcilerinin Devler Ligi'ne katılmasının zorlaşacağından endişe ediliyordu. Ancak Ceferin'in sözleri Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki bugünkü haklarının korunacağına işaret ediyor. Ceferin, Finansal Fair-Play kriterlerinin son derece iyi sonuçlar verdiğini de söyledi.

VİDEO HAKEM TEKNOLOJİSİ

Kriterlerin hayata geçtiği günden bu yana Avrupa genelinde kulüplerin zararının yüzde 80 oranında azaldığını vurgulayan Uefa Başkanı, video hakem teknolojisi konusunda ise henüz kesin bir karar almadıklarını belirtti.

UEFA organizasyonlarında gol çizgisi teknolojisinin kullanımı için kulüplerle görüştüklerini dile getiren Ceferin, "Video hakemlik konusunda bazı denemeler yapıldı. Futbolun akışını aksatmadan sistemi uygulayıp uygulayamayacağımızı göreceğiz" dedi.