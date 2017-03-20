Çekişmeli maçı Portland Blazers kazandı

Playoff'lara katılmak adına önemli bir dış saha galibiyeti alan Portland'da Damian Lillard da kendi adına sezonun en skorer maçını çıkardı.

LİLLARD KARİYER REKORUNU EGALE ETTİ

49 sayıyla sezonun kendisi adına en yüksek skoruna ulaşan Trail Blazers'tan Damian Lillard, 9 üç sayılık basketle de kariyer rekorunu egale etti.

Üst üste 3. galibiyetini alan Trail Blazers'ta Jusuf Nurkic 21 sayı, 12 ribaunt ve C.J. McCollum 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretti.

Heat'te yedek oyuncu James Johnson'ın 24 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve Hasan Whiteside'ın 17 sayı, 10 ribaunt, 3 blokluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.