Celtic ezeli rakibi Rangers'a 5 attı

İskoçya Premiership Şampiyonluk Grubu'ndaki derbide Rangers ile Celtic karşı karşıya geldi.

Şampiyonluğunu haftalar önce ilan eden Celtic, ezeli rakibi Rangers'ı 5-1 mağlup etmeyi başardı.

RANGERS'IN TEK GOLÜ MİLLER'DAN GELDİ

Celtic'e ezeli rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Scott Sinclair, 18. dakikada Leigh Griffiths, 52. dakikada Callum McGregor, 66. dakikada Dedryck Boyata ve 87. dakikada Lustig kaydetti. Rangers'ın tek golünü ise 81. dakikada Kenny Miller attı.



Celtic bu sonuçla şampiyonluk grubundaki ilk galibiyetini aldı.

RANGERS TARAFTARI SAHAYA GİRDİ

Mücadelenin oynandığı sırada bir Ranges taraftarı sahaya girip Celtic forması giyen Brown'a saldırmak istedi ve sonrasında güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle uzaklaştırıldı.



Celtic, gelecek hafta sahasında St. Johnstone'u konuk edecek. Rangers ise deplasmanda Partick Thistle ile oynayacak.