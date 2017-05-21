Celtic namağlup şampiyon oldu

Celtic bu sezon çıktığı 38 maçta 34 galibiyet alırken rakip filelere tam 106 gol gönderdi. Ligi de 106 puanla tamamlayan Celtic en yakın rakibi Aberdeen'e 30 puan fark attı. İskoç ekibi üst üste 6. kez şampiyon olmayı başardı.

İLK KEZ NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDULAR

İskoçya'da en son Glasgow Rangers 1898-99 sezonunda ligi namağlup şampiyon bitirmişti.

Bu sezon başında Liverpool'dan Celtic'e transfer olan Kolo Toure ise kariyerinde ikinci kez namağlup şampiyonluk görüyor. 2003-04 sezonunda Arsenal ile yine namağlup şampiyonluk gören Fildişili futbolcu adını tarihe altın harflerle yazdıracak.