Celtics seriyi 5 maça çıkardı

NBA'e 9 maçla devam edildi. Sezona ilk 2 karşılaşmasını kaybederek başlayan Boston Celtics, ağırladığı San Antonio Spurs'ü 108- 94 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Spurs karşısındaki 11 maçlık mağlubiyet serisine son veren Celtics'te, Kyrie Irving 24 sayı, 6 asist, Al Horford 14 sayı, 13 ribaunt, 5 asist ve Jaylen Brown 18 sayıyla oynadı. Spurs'te Brandon Paul 18, Rudy Gay 14, LaMarcus Aldridge ve Pau Gasol 11'er sayı kaydetti.

PORZINGIS'TEN KARİYER REKORU

New York Knicks'in Letonyalı forveti Kristaps Porzingis, takımının Denver Nuggets'ı 116-110 yendiği karşılaşmada 38 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Ev sahibi Knicks'te Kyle O'Quinn, 15 sayı ve 12 ribauntla "double double" yaptı. Tim Hardaway 13 ve Courtney Lee 12 sayılık katkıda bulundu. Nuggets'ta Nikola Jokic 28 sayı, 8 ribaunt, Jamal Murray 20 sayı ve Gary Harris 18 sayıyla mücadele etti.