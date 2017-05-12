Cem İlkel Türkiye'nin yeni 1 numarası oldu

Karshi Challenger'da mücadele eden milli tenisçi Cem İlkel, Kazak rakibi Dmitry Popko'yu 2-1 yenerek finale yükseldi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Özbekistan'da düzenlenen 75 bin dolar ödüllü turnuvanın tek erkekler yarı finalinde dünya 326 numarası Cem İlkel ile dünya 203 numarası Kazak Dmitry Popko karşılaştı.

ŞAMPİYONLUK MAÇINA ÇIKACAK

Milli tenisçi, 2 saat 19 dakika süren karşılaşmadan 3-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 galip ayrılarak şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.

Bu galibiyetle Cem İlkel, önümüzdeki hafta açıklanacak ATP sıralamasında Marsel İlhan'ı geride bırakarak Türkiye'nin yeni 1 numarası olacak. Marsel İlhan bu unvanı 25 Haziran 2007'den bu yana elinde bulunduruyordu. Geçen yıl düzenlenen TEB İzmir Cup'ın ardından ikinci kez ATP Challenger turnuvasında finale kalan 21 yaşındaki tenisçi, bu turda dünya 225'incisi Belaruslu Egor Gerasimov ile kozlarını paylaşacak.