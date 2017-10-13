Cener ve Talisca tribünleri birlikte selamladı

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı öncesinde Anderson Talisca ve Caner Erkin dostluk görüntüleri verdiler.

TRİBÜNLERİ EL ELE SELAMLADILAR

Trabzonspor maçında kavga eden Caner Erkin ve Anderson Talisca, Gençlerbirliği maçı öncesinde taraftarın çağrısına birlikte gittiler. İkili el ele tutuşarak tribünleri selamladılar.

FİKRET ORMAN ARAYA GİRMİŞTİ

Kavganın ardından başkan Fikret Orman araya girerek iki futbolcuyu barıştırmıştı. Milli takımın İzlanda hezimetinin ardından takıma dönen Erkin'in ilk olarak Sambacı ile baş başa görüştüğü ve bu diyaloğun ardından kol kola çıktıkları ifade edildi.

BİRBİRLERİNE LAKAP TAKMIŞLARDI

Öte yandan Caner'in Talisca'ya 'Karamel', Talisca'nın da Caner'e Fişek diye hitap etmesi sosyal medyanın gündemi olmuştu.