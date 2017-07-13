Cengiz 15 milyon euroya Roma'ya satıldı

Yeteneği ve oynadığı futbolla kısa sürede A Milli Takım’a kadar yükselen, Medipol Başakşehir’in genç yıldızı Cengiz Ünder, Serie A’nın dev kulüplerinden AS Roma’ya transfer olmak üzere.

15 MİLYON EUROYA EL SIKIŞILDI

Hürriyet'in haberine göre; İki kulüp 15 milyon Euro bonservis bedeli için anlaşırken iş sadece ıslak imzaya kaldı. Roma ile beş yıllık sözleşme imzalaması beklenen 19 yaşındaki oyuncunun yeni kulübünden yıllık 1.5 milyon Euro alacağı öğrenildi.

Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco’nun ısrarla istediği Cengiz kısa zamanda İtalya’ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek, akabinde resmi sözleşmeye imza atacak.

640 BİN EUROYA ALINMIŞTI

Medipol Başakşehir Kulübü böylece geçen sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’dan 640 bin Euro’ya aldığı genç orta saha oyuncusunun değerini 1 sezonda 23.5 kat artırarak satmayı başardı. Yarın 20 yaşına basacak olan oyuncu böylece Spor Toto Süper Lig’den yurt dışına en yüksek bedelle transfer olan Türk oyuncu olarak tarihe geçti.

Başarılı oyuncuya Premier Lig ekibi Manchester City de talip olmuş ancak taraflar arasında süren uzun görüşme sonucunda anlaşma sağlanamamıştı. Başakşehir, City ile görüşmelerde de 15 milyon Euro bedelde ısrar etmiş ancak İngiliz temsilcisi bu rakama çıkmayınca transfer gerçekleşmemişti.