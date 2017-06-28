Cengiz Ünder baba ocağında konuştu: Hedefim Avrupa

Geçen yıl Altınordu'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan 19 yaşındaki Cengiz, memleketi Sındırgı'da geçirdi, yakınlarıyla hasret giderdi.

YÖRÜK ŞALI TAKTI

Cengiz, akrabalarını ziyaret ettikten sonra Yörükler Derneği'ne gitti. Dernek Başkanı Sayim Akkuş, bu arada Cengiz'e üzerinde isminin yazılı olduğu 'yörük şalı' armağan ederken onunla gurur duyduklarını belirtti.

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTERİM

Cengiz, sohbet sırasında transfer haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Avrupa kulüplerinden geldiği belirtilen teklifleri medyadan takip ettiğini dile getiren Cengiz, şöyle konuştu:

"Şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Menajerler görüşmelerini sürdürüyor. Avrupa'da bir takımda oynayıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek isterim."