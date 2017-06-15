Cengiz Ünder Başakşehir'de kalıyor

Bu sezon Başakşehir'de gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen ve Avrupa kulüplerinin transfer listesine giren Cengüz Ünder'in gelecek sezonda hangi takımla yola devam edeceği belli oldu.

1 YIL DAHA KALACAK

Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adı İngiliz ve Fransız kulüpleri ile anılan Cengiz Ünder'in takımın önemli isimlerinden biri olduğunu belirterek, "Cengiz geçtiğimiz yıl çok iyi bir performans gösterdi ve kalitesini ortaya koydu. Tabii ki bu performans, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti ama Cengiz 1 yıl daha Medipol Başakşehir'de kalacak." dedi.

Cengiz'in Avrupa'nın önemli kulüplerinin izleme ekipleri tarafından takip edildiğini kaydeden Saral, şöyle konuştu: "Cengiz genç ve yetenekli bir oyuncu, A Milli Takım'da da forma giyiyor. Cengiz için iddia edildiği gibi bir kulüple anlaşmış değiliz. Şu ana kadar bize gelen resmi bir teklif de yok. Yalnızca Fransa'nın Lille Kulübünün izleme ekibi, sezon içinde bizden bilgi almıştı o kadar. Manchester United ve Tottenham iddiaları da doğru değil."

Mustafa Saral, Cengiz'in gelişimi devam eden bir oyuncu olduğunu belirterek, "Hocamız da onun gelişimi ile yakından ilgileniyor. Önümüzde Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları bulunuyor. Bu maçlarda güçlü bir kadro ile sahada olmak istiyoruz. Cengiz'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yılımızda bizimle olması gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.