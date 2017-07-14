Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in vedası için bir basın toplantısı düzenlendi.

"EN PAHALI CENGİZ ÜNDER'DİR"

Törende konuşan Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ; "Cengiz Ünder'i Altınordu'dan 600 bin Euro'ya almıştık. Bir yerli oyuncu satışında artık rekor Başakşehir'indir. Cengiz'in satış bedeli 15 milyon Euro'dur ve Arda Turan'ı geride bırakmıştır. 15 milyon Euro'nun yanında Cengiz'in satışından da net %20 kadar kasamıza girecek." dedi

20 yaşında Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder; "Şu zamana kadar üstümde emeği olan herkese teşekkür ederim. Öncelikle Abdullah Hoca ve Fatih Terim'e teşekkür ederim. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a da çok teşekkür ediyorum. Buralara gelmemde onların büyük emeği var." ifadelerini kullandı.

Formayı alacağına inandığını söyleyen Cengiz; Manchester City alıp kiralıyor, Roma direkt takıma oyuncu istediği için bu kararı vermem kolay oldu. Şu anda benim bölgemde El Shaarawy ve Perotti var. Onlarla rekabete gireceğim . Ben kendime her zaman güveniyorum. Orada da formayı alacağım ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Burada nasıl çalıştıysam orada da öyle çalışacağım. Buraya ilk geldiğimde ilk 11'de oynayacağımı beklemiyordum ama Abdullah Hoca bana şans verdi. şeklinde konuştu.

Cengiz Ünder Başakşehir'e veda etti VİDEO

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

İdolünün Manchester City'de oynayan David Silva olduğunu söyleyen Cengiz Ünder; "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, beni aradı ve ülke olarak arkamda olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederim" dedi.