Cengiz Ünder: Cengiz Ünal olarak anılmak istiyorum

İtalyan ekibinin Trigoria'daki tesislerinde düzenlenen törene transferinde büyük rol oynayan sportif direktör Monchi ile katılan genç futbolcu, İtalyan futboluna uyum sağlamakta zorluk çekmeyeceğini dile getirdi.

CENGİZ ÜNDER OLARAK TANINMAK İSTİYORUM

''Roma bana teklif yaptığında mutlu oldum ve hemen kabul ettim. İtalyan futboluna adapte olmakta problem yaşamayacağım. Kendimi hazır hissediyorum ve neler yapabildiğimi Türkiye'de gösterdim. Şimdi işlerin Roma'da nasıl gideceğini göreceğiz'' sözleriyle kendine güvenini yineleyen 20 yaşındaki futbolcu, Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'ya benzetilmesi hakkında soruya iddialı bir cevap verdi. ''Evet, benzer tipte oyuncularız ama kalitemi gösterip Cengiz Ünder olarak anılmak istiyorum'' diyen Cengiz, geçen sezon sonunda profesyonel futbol kariyerine son veren Totti ile beraber oynayamayacağı için üzgün olduğunu da sözlerine ekledi. Roma'daki hedefleri hakkında konuşan milli futbolcu, ''Roma'yı sıçrama tahtası olarak kullanmayı düşünmüyorum. Roma taraftarlarının takdirini kazanmak ve burada kazanmak istiyorum'' dedi.

NOKTA ATIŞI YAPTIK

Cengiz Ünder transferi hakkında konuşan Monchi ise milli futbolcunun kalitesinden şüphe duymadığının altını çizerek, ''Başkan Pallotta'ya Cengiz transferinde arkamda durduğu için teşekkür ediyorum. Bizim için şimdiden önemli bir futbolcu ve gelişimini sürdürecek. Cengiz hakkında yeterli bilgiye sahibim. Teknik direktörümüz Di Franseco ile beraber ihtiyacımız olan oyuncu tipi konusunda nokta atışı yaptığımızı düşünüyoruz'' dedi.