Cengiz Ünder Gomez'in yanına gidiyor

Medipol Başakşehir’in sezon başında Altınordu’dan transfer ettiği Cengiz Ünder için Avrupa devleri adeta yarışıyor.

WOLFSBURG DA İZLİYOR

İstanbul ekibinde sergilediği başarılı performansın ardından Manchester United oyuncu izleme komitesinin dahi dikkatini çeken 20 yaşındaki oyuncuyu kupa yarı finalinde son olarak Almanya’nın Wolfsburg kulübünden yetkililerin izlediği ortaya çıktı.

Bilindiği gibi, Wolfsburg'da, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'la yeniden çıkış yakalayan ve Süper Lig'de gol kralı olarak şampiyonlukta büyük bir etkisi olan Mario Gomez de forma giyiyor. Alman ekibinin Cengiz Ünder'i transfer etmesi halinde, genç yıldızın Mario Gomez ile birlikte forma giyme şansı doğacak.