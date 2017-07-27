Cengiz Ünder Hagi ve Messi'yi izledi

İtalya'nın Roma takımına transfer olan Cengiz Ünder'in yetişmesine katkı veren isimlerden Altınordu Yardımcı Antrenörü Ufuk Kahraman, milli futbolcunun gelişime açık olduğunu söyledi.

CENGİZ GELİŞİME AÇIK BİR OYUNCU

Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yardımcılığını yapan Ufuk Kahraman AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cengiz'in doğuştan bir yeteneği olduğunu belirtti. Cengiz'in kendi yaş grubunda liderlik vasfının ön plana çıktığını ifade eden Kahraman, "Cengiz, gelişime açık bir oyuncu. Seninle konuşurken gözünün içine bakar, ne istiyor, ne anlatıyor der gibi onu almaya çalışır." dedi.

MESSİ VE HAGİ'Yİ İZLETTİK

Kahraman, Cengiz'le çok özel antrenman yaptıklarını ifade ederek, "Cengiz'e, Messi ve Hagi'nin görüntülerini izlettik. Cengiz'i takım oyuncusu yapmaya çalıştık. Özel antrenmanların yanı sıra görsel eğitim vermeye çalıştık." diye konuştu.

TAKIM OYUNCUSUNA DÖNÜŞMESİ MUHTEŞEMDİ

Genç oyuncusunun Altınordu formasıyla TFF 1. Lig'de ilk olarak Manisaspor maçında forma şansı bulduğunu hatırlatan Kahraman, şunları kaydetti:

"Cengiz'e maç kampında, 'Hoca seni bu hafta oynatmayı düşünüyor' dedim. Cengiz'in gözleri parladı. Diyaloğa girdiğin zaman çok iyi algılayabiliyor. Onunla konuştuğum zamanı çok iyi hatırlıyorum; çok heyecanlandı. Başarabileceğini, ona çok güvendiğimizi ve bunun üzerinden kalkabileceğini söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. İnanılmaz bir katkı verdi, bireysellikten takım oyuncusuna dönmesi muhteşem bir olaydı."