Cengiz Ünder'in bonservis bedeli belli oldu

Başakşehir'in tekliflere rağmen satmaya sıcak bakmadığı Cengiz Ünder için her şeye rağmen bonservis bedeli belirlendi. Avrupa takımlarının peşinde olduğu Başakşehir'in yıldızının fiyatı belli oldu.

BONSERVİSİ 40 MİLYON TL

bdullah Avcı'nın her fırsatta, "Bir sezon daha oynayıp gitmesi daha doğru olur" dediği 20 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'in 10 milyon euro(40 milyon TL) bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

Altınordu'dan 700 bin Euro bonservis ödenerek kadroya katılan oyuncunun sözleşmesinde maddeye göre ikinci satışından yüzde 30 payın İzmir temsilcisine ödenmesi gerekiyor. Başakşehir bu nedenle genç oyuncuyu 10 milyon Euro'dan aşağı satmayı düşünmüyor.