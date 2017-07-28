Cengiz Ünder'in transfer filmi çekildi - İZLE

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'den en yüksek bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olan ve İtalya kariyerine golle merhaba diyen Cengiz, Medipol Başakşehir'e transfer olmasıyla başlayan videoya sosyal medya adresinde yer verdi.

TRANSFER SÜRECİ PAYLAŞILDI

Göksel Gümüşdağ ile tanışmasıyla başlayan videoda Cengiz'in daha sonra Başakşehir tesislerindeki odasına, Roma'ya transfer olmasıyla birlikte burada düzenlenen veda törenine, havaalanında ailesiyle vedalaşmasına yer verilirken, Roma havaalanında karşılanması, Roma için sağlık kontrollerinden geçerken görüntüleri ve Roma Kulübü ile imza töreninden görüntüler yer alıyor. Yıldız futbolcunun bu paylaşımı kısa sürede 5 Binin üzerinde beğeni aldı.

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